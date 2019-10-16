2019-10-16T15:34:13+03:00
Происшествия

В Марий Эл дети вызвали полицию, когда отец избивал их мать и угрожал ее убить

Возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством"
Лика ИСАЕВА
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Примирения между супругами так и не произошло.Примирения между супругами так и не произошло.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Семейный скандал произошел в одном из домов в поселке Морки Моркинского района республики еще 14 сентября, но уголовное дело по статье "Угроза убийством" было возбуждено на днях, когда пришли результаты судебно-медицинской экспертизы.

В тот вечер супруги поссорились. 34-летний безработный мужчина напился и начал предъявлять претензии супруге. Затем он начал распускать руки и бить женщину. Все это он сопровождал криками и руганью, а также угрозами убить. Испугавшиеся за маму несовершеннолетние дети вызвали полицию и тем самым спасли ее.

Первыми по адресу приехали сотрудники Росгвардии. В это время испуганные и плачущие дети уже были на улице, а вскоре выбежала из дома и их мать. Буйного мужчину задержали и отправили в полицию. Пока шла судебно-медицинская экспертиза, примирения между супругами не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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