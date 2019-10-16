В Чувашии задержали парня, который ехал из Челябинска в Москву без водительских прав

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-16T16:52:26+03:00

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Ночью во вторник, 15 октября, на трассе М-7 в районе села Харкасы был задержан 18-летний водитель автомобиля «Лада». Машина привлекла внимание инспекторов ДПС своими нечитаемыми номерами. Однако когда водителя жестом попросили остановиться, он никак на это не среагировал. Началось преследование.

Легковушка была остановлена на 643 километре той же автодороги возле деревни Яуши. За ее рулем находился 18-летний житель Челябинской области.

- Он пояснил, что едет в Москву, а чтобы его не смогли распознать камеры видеофиксации дорожных нарушений, с помощью белой клейкой ленты скрыл часть госномера автомобиля, - сообщает ГИБДД Чувашии.

Выяснилось, что у парня отсутствуют водительские права и страховой полис. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Нарушитель же привлечен к ответственности по четырем статьям. Среди них: управление автомобилем водителем без соответствующего права; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке машины; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автомобилей; управление автомобилем с видоизмененными госзнаками.

ИСТОЧНИК KP.RU