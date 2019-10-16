В Татарстане около мечети к Infiniti бизнесмена привязали боевую гранату Ф-1
Днем 15 октября в Лениногорске возле мечети на улице Набережной бизнесмен заметил, что к колесу его автомобиля Infiniti прикреплен предмет, похожий на гранату. Приехавшие саперы обезвредили опасное устройство.
Им оказалась боевая граната Ф-1. По факту покушения на убийство бизнесмена возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном комитете Татарстана.
Как стало известно "Комсомольской правде - Казань", некоторое время назад на предпринимателя уже было совершено покушение на его родине, в Ростове-На-Дону. А две недели назад он вместе с друзьями приехал в Лениногорск по делам бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»