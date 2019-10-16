2019-10-16T12:14:08+03:00
Общество

Назначен новый прокурор Чебоксар

Им стал старший советник юстиции Андрей Бельский
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба прокуратуры ЧебоксарФото: пресс-служба прокуратуры Чебоксар
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Новым прокурором Чебоксар стал старший советник юстиции Андрей Бельский. О советующем приказе от 15 октября сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее Бельский занимал должность прокурора Калининского района Чувашии.

Известно, что 50-летний Андрей Бельский родился в Саратовской области. Свою работу в органах прокуратуры Чувашии он начал в 1994 году после окончания Саратовской государственной академии права. Тогда он был принят на должность следователя Шумерлинской межрайонной прокуратуры.

После, Бельский успел поработать помощником, старшим помощником и заместителем Шумерлинского межрайонного прокурора, прокурора Порецкого района и прокурора города Новочебоксарска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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