17 октября в Казани из кранов может пойти зеленая вода

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-16T11:50:27+03:00

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В этот четверг, 17 октября, в трех районах столицы Татарстана по трубам пустят зеленую воду. Коммунальщики в очередной раз проверяют тепловоды на возможные утеччки.

Так, Уранин-А введут в магистрали идущие от Казанской «ТЭЦ-1». Поэтому жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов при обнаружении «зеленки», в том числе и в кранах, просят сообщить в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95 (многоканальный).

СПРАВКА

Уранин-А – краситель, допущенный к применению в системах теплоснабжения. Он разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора, безвредного для здоровья людей и природы.

ИСТОЧНИК KP.RU