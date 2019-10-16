2019-10-16T11:34:57+03:00
Экономика

ВТБ профинансировал производителя строительного бетона в Казани

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ВТБ в Республике Татарстан предоставил финансирование ООО «Бетон 24» в размере 148 млн рублей на срок до 7 лет. Заемные средства направлены на реализацию инвестиционного проекта компании — приобретение производственной базы.

Кредитование осуществляется на льготных условиях по фиксированной ставке 8,5% годовых в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ.

- Придерживаясь стратегии банка, мы стремимся быть максимально ориентированным на удовлетворение потребностей клиента. Именно поэтому для нас важно предлагать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества, в том числе по программам государственной поддержки малого бизнеса. Уверена, поддержка банка позволит компании «Бетон 24» увеличить объемы производимой продукции, а также укрепить позиции на рынке строительных материалов, - прокомментировала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

За 9 месяцев 2019 года в рамках льготного кредитования банк профинансировал предприятия Республики Татарстан на сумму около 3,5 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей предоставлено по «Программе 1764» и 1,9 млрд рублей выдано по программе Министерства сельского хозяйства. Общий кредитный портфель в рамках госпрограмм поддержки составляет 8,5 млрд рублей.

СПРАВКА

ООО «Бетон 24» - производитель строительного бетона в г. Казань, имеет производственную мощность для производства более 1 500 кубов бетона в сутки. Одним из самых основных преимуществ компании является широкий выбор марок бетона, имеющий различный класс прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. «Бетон 24» обладает рядом лабораторий по контролю качества товара, имеет собственный автопарк миксеров для доставки бетона с автобетононасосами.

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