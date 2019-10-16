2019-10-16T11:15:46+03:00
Общество

Казань может лишиться подземного перехода на площади Тукая

Его ликвидируют в ходе реконструкции торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» [схема]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: HeadGroupФото: HeadGroup
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Накануне стало известно, что победителем конкурса на реставрацию торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» стало московское архитектурное бюро. Их проект, кроме всего прочего, предполагает ликвидацию подземного пешеходного перехода на площади Тукая.

- Подземный пешеходный переход заменяется на наземный переход, улица Пушкина сужается. Автобусные карманы убираются для упрощения высадки/посадки пассажиров из общественного транспорта. Со стороны улицы Бутлерова организовываются въезд и выезд на подземную парковку для посетителей торгового центра, - сообщают архитекторы HeadGroup.

Фото: HeadGroup

Фото: HeadGroup

Кроме того, известно, что на площади перед памятником Вахитова появится зона для активного отдыха со скейт площадкой и площадками для других видов спорта. На среднем уровне там расположится смотровая зона с качелями и скамейками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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