Казань может лишиться подземного перехода на площади Тукая

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-16T11:15:46+03:00

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Накануне стало известно, что победителем конкурса на реставрацию торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» стало московское архитектурное бюро. Их проект, кроме всего прочего, предполагает ликвидацию подземного пешеходного перехода на площади Тукая.

- Подземный пешеходный переход заменяется на наземный переход, улица Пушкина сужается. Автобусные карманы убираются для упрощения высадки/посадки пассажиров из общественного транспорта. Со стороны улицы Бутлерова организовываются въезд и выезд на подземную парковку для посетителей торгового центра, - сообщают архитекторы HeadGroup.

Фото: HeadGroup

Кроме того, известно, что на площади перед памятником Вахитова появится зона для активного отдыха со скейт площадкой и площадками для других видов спорта. На среднем уровне там расположится смотровая зона с качелями и скамейками.

ИСТОЧНИК KP.RU