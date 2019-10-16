Казань может лишиться подземного перехода на площади Тукая
Накануне стало известно, что победителем конкурса на реставрацию торгово-развлекательного комплекса «Кольцо» стало московское архитектурное бюро. Их проект, кроме всего прочего, предполагает ликвидацию подземного пешеходного перехода на площади Тукая.
- Подземный пешеходный переход заменяется на наземный переход, улица Пушкина сужается. Автобусные карманы убираются для упрощения высадки/посадки пассажиров из общественного транспорта. Со стороны улицы Бутлерова организовываются въезд и выезд на подземную парковку для посетителей торгового центра, - сообщают архитекторы HeadGroup.
Фото: HeadGroup
Кроме того, известно, что на площади перед памятником Вахитова появится зона для активного отдыха со скейт площадкой и площадками для других видов спорта. На среднем уровне там расположится смотровая зона с качелями и скамейками.
ИСТОЧНИК KP.RU