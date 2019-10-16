В Татарстане волонтеры разыскали пропавшую женщину, имеющие проблемы с памятью

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-16T10:53:43+03:00

На поиски пенсионерки отправились спасатели и волонтеры Фото: Из материалов пресс-службы

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Пенсионерку из деревни Мурзиха в Елабужском районе республики разыскивали с 14 октября. 78-летняя женщина ушла из дома в 15.00, она страдает провалами в памяти. На поиски отправились местные жители, участковый. В 22.05 волонтерами был объявлен сбор поисковой группы.

Поиски шли всю ночь, и на утро к волонтерам и полицейским присоединилась дежурная группа ЗПСО №5 МЧС Татарстана. В результате поисковых работ проверены: три квадратных километра лесополосы, деревни Мурзиха и Большие Армалы, провели подворовый обход.

Пропавшую пенсионерку отыскали волонтеры в 16.50 во вторник, 15 октября, в поле в километре от места ее жительства.

- Передана медикам скорой помощи, состояние удовлетворительное, от медицинской помощи отказалась, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина - потеря ориентации на местности.

ИСТОЧНИК KP.RU