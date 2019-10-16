В Казани рыбак погиб, запутавшись в якорном фале
В полицию обратились родственники 56-летнего мужчины. Житель Казани во вторник, 15 октября, отправился в 8.30 на рыбалку, и не вернулся. На поиски пропавшего мужчины отправились сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №2 МЧС Татарстана.
Лодку мужчины в 22.45 обнаружили на Волге, вблизи железнодорожной станции Лагерная в Кировском районе города. Мужчина погиб - его ноги запутались в якорном фале и он утонул.
- Тело погибшего было передано сотрудникам полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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