2019-10-16T08:39:12+03:00
Звезды

В Казани пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest»

Мероприятие состоится с 23 по 28 октября
Лика ИСАЕВА
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Традиционное шествие откроет фестивальТрадиционное шествие откроет фестивальФото: Из материалов пресс-службы
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С 23 по 28 октября в Казани пройдет III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest – 2019». В нем примут участие как российские коллективы кукольных театров, но и Франции, Италии, Беларуси.

Сам фестиваль откроется праздничным шествием участников, которые с куклами в руках пройдут от театра «Экият» до улицы Петербургской. Откроет фестиваль работа Чувашского государственного театра кукол «Сказка о рыбаке и рыбке».

Всего в Казань приедут 17 коллективов, которые представят на суд жюри 18 спектаклей.

- Программа фестиваля рассчитана как на детскую, так и на взрослую аудиторию, - сообщили в пресс-службе театра "Экият".

В рамках фестиваля пройдут увлекательные мастер-классы по актерскому мастерству главного режиссера Красноярского театра кукол, четырехкратного лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска» Евгения Ибрагимова и театрального критика, руководителя Всероссийской лаборатории режиссеров театров кукол Виктора Шраймана.

- Жюри определит победителей по следующим номинациям: «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «Новация фестиваля», - сообщили в министерстве культуры Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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