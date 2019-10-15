2019-10-15T17:11:53+03:00
Происшествия

18-летний казанец пытался задушить таксиста проводом от зарядного устройства

Напавшего задержали по фотороботу
Олег ЛУГОВОЙ
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Нападение произошло ночью.Нападение произошло ночью.
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Ночью 12 октября в Казани около одного из домов на улице Липатова пассажир такси попытался задушить 20-летнего водителя проводом от зарядного устройства.

Последний оказался не из робкого десятка и сумел отбиться от нападавшего, который, в свою очередь, поспешил сбежать.

Потерпевший обратился в полицию. С его слов был составлен фоторобот злоумышленника. Вскоре подозреваемого задержали. 18-летний горожанин признался в преступлении.

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по статье «покушение на убийство», в ту ночь задержанный вызвал к своему дому на улице Тополиная такси, чтобы доехать до друга.

Уже в пути он решил убить водителя и забрать его машину. Для этого он сказал потерпевшему, что нужно вернуться, а то якобы кошелек с деньгами остался дома. Там он взял тот самый провод и снова сел в машину.

Когда он набросил провод на шею таксиста, тот сумел просунуть руку под него и сбросить.

- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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