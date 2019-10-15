С 31 октября из Казани в Геленджик запустят прямые авиарейсы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-15T16:46:30+03:00

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Совсем скоро, а именно с 31 октября в казанском аэропорту запустят прямые авиарейсы в Геленджик. 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200 будут летать два раза в неделю – по четвергам и субботам.

Так, в первом случае воздушное судно будет отправляться из Казани в 10.00, а приземляться в Геленджике в 12.30. В этот же день самолет отправиться обратно в столицу Татарстана – вылет в 13.20, посадка в 15.45.

По субботам из Казани пассажиры будут отправляться в 7.45, а приземляться в 10.15. Также в этот день обратный самолет из Геленджика будет взлетать в 11.15, прибывать в воздушную гавань столицы Татарстана в 13.35.

ИСТОЧНИК KP.RU