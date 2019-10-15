Водить учащихся автошкол в морг предложил депутат Госсовета Татарстана

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-15T15:29:44+03:00

По его мнению, это поможет снизить смертность на дорогах

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Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин для снижения смертности на дорогах предложил сделать обязательным посещение морга для учащихся автошкол. Такую инициативу он озвучил в этот вторник на заседании комитета татарстанского парламента по бюджету, налогам и финансам.

По мнению депутата, посещения моргов позволят будущим водителям увидеть, какое количество жертв происходит в результате аварий. Инициативу поддержал и председатель комитета Леонид Якунин. В итоге предложение было принято комитетом, а Самаренкин пообещал подготовить соответствующий законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU