2019-10-15T15:29:44+03:00
Общество

Водить учащихся автошкол в морг предложил депутат Госсовета Татарстана

По его мнению, это поможет снизить смертность на дорогах
Наиля ГАЛИМОВА
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В итоге предложение было принято комитетом.В итоге предложение было принято комитетом.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин для снижения смертности на дорогах предложил сделать обязательным посещение морга для учащихся автошкол. Такую инициативу он озвучил в этот вторник на заседании комитета татарстанского парламента по бюджету, налогам и финансам.

По мнению депутата, посещения моргов позволят будущим водителям увидеть, какое количество жертв происходит в результате аварий. Инициативу поддержал и председатель комитета Леонид Якунин. В итоге предложение было принято комитетом, а Самаренкин пообещал подготовить соответствующий законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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