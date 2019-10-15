«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-15T14:04:14+03:00

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«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт внедрили сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица. Первый платеж при помощи биометрических данных, полученных из Единой биометрической системы, прошел на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Демонстрация биометрического платежа прошла на стенде «Ростелекома», где впервые с использованием Системы быстрых платежей была куплена чашка кофе. Для подтверждения оплаты покупки по предоплаченной карте «Мир» Банка Русский Стандарт было использовано изображение лица клиента, полученное из Единой биометрической системы. Партнером по платежному решению для кофейных и вендинговых аппаратов выступил резидент «Сколково» - ООО «Фудтех».

Совершать биометрические платежи физические лица смогут после регистрации цифрового образа. Для этого потенциальному покупателю нужно сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в Единую биометрическую систему. На следующем этапе, для проведения финансовых операций, необходимо привязать платежную карту к своему цифровому образу в Единой биометрической системе. Сразу после этого можно будет воспользоваться оплатой по биометрии лица.

- Задача «Ростелекома» - предоставить максимальное количество благ гражданину, после того, как он сдал свою биометрию. Биометрическая оплата расширяет количество сервисов, доступных гражданам. Если раньше с помощью биометрии можно было получить только ключевые финансовые услуги - открыть счет или вклад, оформить кредит или сделать банковский перевод, то сегодня уже можно оплатить товар, не предъявляя смартфон или банковскую карту. Достаточно просто посмотреть в камеру. Такой способ оплаты значительно проще и безопаснее. Использование биометрии также существенно ускорит оплату. Вместо 15 секунд весь процесс оплаты с помощью биометрии займет не более 5 секунд. Уверен, эта технология будет востребована у экономически активного населения нашей страны, - отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

- Именно за такими технологиями будущее, которое мы можем увидеть уже сегодня. Бесспорно, инновационный финансовый инструмент подарит покупателям массу преимуществ, среди которых — отсутствие необходимости иметь при себе карту или любой другой платежный инструмент, а также высокий уровень безопасности проведения операций, - сказал вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев.

Банк Русский Стандарт начал сбор биометрических данных клиентов для передачи в Единую биометрическую систему осенью прошлого года. Платформу для этого проекта банк разработал самостоятельно, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности при записи и передаче данных.

Сегодня сдать биометрические данные можно более чем в тысяче населенных пунктов России: достаточно посетить любое из свыше 10 тысяч отделений 175 банков. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

«Национальная система платежных карт» (НСПК) - оператор платежной системы «Мир». Задачи НСПК - обеспечение бесперебойности операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).

Система быстрых платежей (СБП) - сервис, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. В настоящий момент к системе подключен 21 банк. Оператором СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Банк Русский Стандарт был основан в 1999 году одним из крупнейших российских предпринимателей - Рустамом Тарико. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. Сегодня Банк Русский Стандарт входит в число лидеров банковской индустрии. На российском рынке банк имеет многолетний опыт работы: Банк Русский Стандарт стал пионером в ключевых видах банковских услуг в России. Банк Русский Стандарт первым запустил POS-кредитование, открыв потребителям возможность покупки товаров в магазинах в кредит. Банк первым запустил кредитные карты и обеспечил доступ к лучшим мировым сервисам. Впервые банк предложил пакетные продукты: «Банк в кармане».

Сегодня банк имеет одну из самых больших эквайринговых сетей в стране. Банк является эмитентом карт крупнейших платежных систем мира: VISA International®, Masterсard WorldWide®, American Еxpress®, Diners Club International®. В числе первых в России банк запустил новые современные мобильные платежные сервисы, предоставив клиентам дополнительные преимущества этих удобных, модных и инновационных технологий. Банк Русский Стандарт делает ставку на развитие расчетных услуг, высокотехнологичных финансовых сервисов и предлагает инновационные решения в области платежей и переводов, а также различных дистанционных каналов.

Основной акционер Банка Русский Стандарт - Рустам Тарико. Подробная информация о банке представлена на официальном сайте.