Для болельщиков запустили бесплатные шаттлы на матчи «Ак Барса»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-15T15:53:14+03:00

Время работы шаттлов может изменяться в зависимости от времени начала игр. Фото: Алина НИЗАМОВА

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«Ак Барс» запустил бесплатные шаттлы для болельщиков. Они курсируют с 14 октября в дни домашних матчей команды до и после игр. Автобусы обозначены табличками.

Так, до игры два шаттла с 17:15 с интервалом в 15 минут отправляются по маршруту: станция метро «Козья Слобода» по ул. Декабристов – ул. Чистопольская – парковочный карман у «Татнефть Арены» − ул. Бичурина – ул. Сибгата Хакима – станция метро «Козья Слобода» по ул. Декабристов.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

После матча с 21:00 два автобуса с парковочного кармана у главного входа арены, пассажиров довезут обратно до метро «Козья Слобода» по улице Декабристов в сторону центра города.

– Обращаем ваше внимание, что время работы шаттлов может изменяться в зависимости от времени начала игр «Ак Барса», − сообщили в пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU