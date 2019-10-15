Власти Набережных Челнов решили приобрести для школьников лазерный станок за 1,6 миллиона рублей
В школе №56 Набережных Челнов появится лазерный станок для гравировки и резки за 1,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер власти города опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно техническому зданию, аппарат длинной 1,4 метра, шириной 1,1 метра и высотой 1 метр должен работать на оксиде углерода с ресурсом в 40 тысяч часов службы. Такой станок будет весить порядка 4 тонн.
Оборудование должно быть оснащено USB-разъёмом для подключения к компьютеру, где на специальной программе будут закладываться задания для станка.
Станок будет использоваться во время уроков труда.
ИСТОЧНИК KP.RU