Власти Набережных Челнов решили приобрести для школьников лазерный станок за 1,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-15T18:44:30+03:00

Станок будет использоваться во время уроков труда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аппарат должен работать на оксиде углерода с ресурсом в 40 тысяч часов службы

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В школе №56 Набережных Челнов появится лазерный станок для гравировки и резки за 1,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер власти города опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно техническому зданию, аппарат длинной 1,4 метра, шириной 1,1 метра и высотой 1 метр должен работать на оксиде углерода с ресурсом в 40 тысяч часов службы. Такой станок будет весить порядка 4 тонн.

Оборудование должно быть оснащено USB-разъёмом для подключения к компьютеру, где на специальной программе будут закладываться задания для станка.

Станок будет использоваться во время уроков труда.

ИСТОЧНИК KP.RU