2019-10-15T13:22:10+03:00
Общество

Татарстанские проекты, победившие в конкурсе Фонда президентских грантов, получат 76,2 миллиона рублей

Большая часть денег предназначена именно для Казани
Олег ЛУГОВОЙ
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Деньги выделят на 44 республиканских проекта.Деньги выделят на 44 республиканских проекта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне были подведены итоги второго конкурса Фонда президентских грантов. В числе победителей 44 татарстанских проекта. На их реализацию будет выделено чуть более 75,2 миллиона рублей.

Стоит отметить, что большая часть этих денег предназначена для казанских активистов - 59,39 миллиона. Здесь речь идет о 28 проектах.

Наиболее крупные гранты получат всего два из них. В том числе и проект «Поддержим друг друга» от благотворительного фонда «Ярдэм». По сути это комплекс реабилитационных мероприятий по социальной адаптации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, прикованных к инвалидной коляске, и инвалидов с диагнозом ДЦП в возрасте от 17 лет и старше.

Размер президентского гранта более 4,8 миллиона рублей, софинансирование составляет свыше 3,6 миллиона. Срок реализации проекта до 31 декабря 2020 года. Обучение пройдут 5 групп. Всего это 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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