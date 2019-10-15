Земли аэропорта Чебоксар переданы в собственность Чувашии
Речь идет о территории площадью в 5 гектаров
Фото: пресс-служба министерства юстиции и имущественных отношений Чувашии
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Стало известно, что земли аэропорта Чебоксар переданы из федеральной собственности в республиканскую. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин.
Согласно документу, опубликованному на портале органов власти региона, Чувашия безвозмездно принимает в собственность 5 гектаров территории под объектами аэропорта.
В Минюсте республики уточняют, что передачи земли нужна была для того, чтобы провести реконструкцию воздушной гавани.
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ИСТОЧНИК KP.RU