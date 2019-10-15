2019-10-15T12:26:01+03:00
Дом. Семья

В Чебоксарах полицейские всю ночь ловили настоящего медведя

В итоге его усмирили с помощью снотворного [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: НА СВЯЗИФото: НА СВЯЗИ
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Первое сообщение в полицию Чебоксар о том, что по улицам города бегает медведь в полицию поступило примерно в 20.00 из поселка Соляное. На место также выехали сотрудники ГИБДД. Но правоохранители опоздали. Животное продолжило свой путь по столице Чувашии. Так, камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали косолапого на территории одной из автозаправочных станций.

По улицам Чебоксар разгуливал медведь.

Сообщения о гуляющем по улицам медведе от очевидцев поступали и дальше. Поисками медведя полицейские занимались всю ночь. Лишь утром 15 октября его удалось обнаружить в овраге около одного из домов на улице Хевешская в Новоюжном микрорайоне Чебоксар.

Полицейские и сотрудники ГИБДД оцепили заросли, в которых засел медведь. Ближе к обеду его все же удалось усмирить с помощью снотворного.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства появления медведя в городе. После проведения необходимых процедур, животное будет отпущено на волю, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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