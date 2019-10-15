В 2019 году парки Казани заработают более 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-15T13:02:45+03:00

За прошлый - 2018-й, это было всего 8,98 миллиона рублей

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С начала 2019-го парки и скверы Казани заработали уже более 19 миллионов рублей. К концу года эта цифра должна превысить отметку в 20 миллионов. Об этом журналистам на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова.

По ее словам, парки зарабатывают разными способами. Среди них установка торговых объектов, проведение мероприятий, в том числе маркетинговых.

Отметим, что в 2018 году парки Казани заработали всего 8,98 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU