В 2019 году парки Казани заработают более 20 миллионов рублей
С начала 2019-го парки и скверы Казани заработали уже более 19 миллионов рублей. К концу года эта цифра должна превысить отметку в 20 миллионов. Об этом журналистам на брифинге в Кабмине Татарстана сообщила помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова.
По ее словам, парки зарабатывают разными способами. Среди них установка торговых объектов, проведение мероприятий, в том числе маркетинговых.
Отметим, что в 2018 году парки Казани заработали всего 8,98 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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