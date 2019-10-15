2019-10-15T12:11:37+03:00
Общество

В Казань на всемирный конгресс World Urban Parks-2019 прибудет глава Минстроя России Владимир Якушев

В нем примут участие архитекторы, урбанисты, ландшафтные дизайнеры и градостроители
Олег ЛУГОВОЙ
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На конгресс съедутся более 120 архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и чиновников из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы, а также стран СНГ.На конгресс съедутся более 120 архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и чиновников из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы, а также стран СНГ.Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН
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С 18 по 20 октября в столице Татарстана на базе выставочного центра «Казань Экспо» пройдет всемирный конгресс World Urban Parks-2019.

В нем примут участие более 120 архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и чиновников из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы, а также стран СНГ.

В столице Татарстана уже даже придумали, что сделают с представленным опытом делегатов и спикеров. Его используют в работе по благоустройство прогулочной зоны от НКЦ «Казань» до моста «Миллениум», второй очереди набережной озера Кабан и озер Лебяжье.

Как отметила в этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова, на конгрессе будут обсуждать общественные пространства в жизни современного человека и их влияние на городскую среду, а также проблемные вопросы по созданию и управлению парками в России.

Кроме того, ожидается, что в конгрессе также примет участие и глава Минстроя России Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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