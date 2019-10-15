В Казань на всемирный конгресс World Urban Parks-2019 прибудет глава Минстроя России Владимир Якушев
С 18 по 20 октября в столице Татарстана на базе выставочного центра «Казань Экспо» пройдет всемирный конгресс World Urban Parks-2019.
В нем примут участие более 120 архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и чиновников из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы, а также стран СНГ.
В столице Татарстана уже даже придумали, что сделают с представленным опытом делегатов и спикеров. Его используют в работе по благоустройство прогулочной зоны от НКЦ «Казань» до моста «Миллениум», второй очереди набережной озера Кабан и озер Лебяжье.
Как отметила в этот вторник на брифинге в Кабмине Татарстана помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова, на конгрессе будут обсуждать общественные пространства в жизни современного человека и их влияние на городскую среду, а также проблемные вопросы по созданию и управлению парками в России.
Кроме того, ожидается, что в конгрессе также примет участие и глава Минстроя России Владимир Якушев.
ИСТОЧНИК KP.RU