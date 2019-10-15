2019-10-15T15:20:09+03:00
Происшествия

В Казани из окна выпала 15-летняя школьница, которая несколько раз сбегала из дома

Девочка была госпитализирована с многочисленными травмами, но позже скончалась в больнице
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне в Казани из окна 9 этажа дома на улице Серова выпала 15-летняя школьница. Девочка была госпитализирована с многочисленными травмами, но позже скончалась в больнице. Информацию об инциденте с подростком «КП-Казань» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Отметим, что в течение этого года школьница сбегала из дома несколько раз. В августе она пропала вместе со своим младшим братом. Тогда на поиски детей ушла целая ночь. Утром они были возвращены родителям. А в сентябре девочка сбежала одна. По одной из версий, она поругалась с матерью из-за пробного ОГЭ (основного государственного экзамена - Ред.). Когда мать отвлеклась, дочь выбежала из квартиры. Второй раз поиски школьницы заняли больше недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красавица из Набережных Челнов стала финалисткой международного конкурса «Мисс офис – 2019»
С 31 октября из Казани в Геленджик запустят прямые авиарейсы
В Казани в аварии с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок
«Ростелеком» лидирует в рейтинге IKS Consulting российского рынка коммерческих ЦОДов
Для болельщиков запустили бесплатные шаттлы на матчи «Ак Барса»
Водить учащихся автошкол в морг предложил депутат Госсовета Татарстана
В Татарстане к 2020 году на воду могут спустить первое туристическое судно на сжиженном газе
16 октября в Йошкар-Оле пять домов останутся без холодной воды
К Новому году-2020 в Советском районе Казани установят искусственную ель за миллион рублей
«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
В Марий Эл ищут 16-летнего подростка, который ушел из дома четыре дня назад