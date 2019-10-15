В Казани из окна выпала 15-летняя школьница, которая несколько раз сбегала из дома

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-15T15:20:09+03:00

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Накануне в Казани из окна 9 этажа дома на улице Серова выпала 15-летняя школьница. Девочка была госпитализирована с многочисленными травмами, но позже скончалась в больнице. Информацию об инциденте с подростком «КП-Казань» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Отметим, что в течение этого года школьница сбегала из дома несколько раз. В августе она пропала вместе со своим младшим братом. Тогда на поиски детей ушла целая ночь. Утром они были возвращены родителям. А в сентябре девочка сбежала одна. По одной из версий, она поругалась с матерью из-за пробного ОГЭ (основного государственного экзамена - Ред.). Когда мать отвлеклась, дочь выбежала из квартиры. Второй раз поиски школьницы заняли больше недели.

ИСТОЧНИК KP.RU