Владимир Путин назначил новых председателей четырех судов Татарстана

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-15T12:44:14+03:00

Речь идет о Казани, Зеленодольске и Мензелинском районе республики

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Президент России Владимир Путин назначил новых председателей в четырех судах Татарстана. Соответствующий указ уже подписан.

Так, председателем Московского районного суда Казани стал Константин Галишников (ранее он работал там судьей), а руководителем Ново-Савиновского районного суда города – Александр Ковальчук.

Нового председателя получил и Зеленодольский городской суд. Им стал Азат Гильмутдинов. А Мензелинский районный суд возглавил Искандер Ахмитзянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU