2019-10-15T11:21:32+03:00
Происшествия

В Марий Эл из-за гибели женщины в бункере бетонно-смесительного узла возбудили дело

В рамках расследования уже назначен ряд экспертиз
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР Марий ЭлФото: СУ СКР Марий Эл
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Накануне в Волжске в бункере бетонно-смесительного узла местного предприятия было найдено тело 56-летней работницы.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, трагедия на предприятии произошла ночью.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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