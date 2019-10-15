В Марий Эл из-за гибели женщины в бункере бетонно-смесительного узла возбудили дело
Накануне в Волжске в бункере бетонно-смесительного узла местного предприятия было найдено тело 56-летней работницы.
По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По предварительным данным, трагедия на предприятии произошла ночью.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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