16 октября на сессии Казгордумы ряд депутатов лишат их полномочий
В эту среду, 16 октября, состоится XXXVI сессия Казгордумы. Первым пунктом в повестке дня стоит лишение ряда депутатов их полномочий. Дело в том, что некоторые из них по итогам выборов 8 сентября этого года стали народными избранниками уже Госсовета Татарстана.
Видимо, далее, как уже следствие этого, оставшиеся депутаты рассмотрят вопрос об изменении составов постоянных комиссий Казгордумы.
Кроме того, они обсудят и внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на этот и последующие два года, а также в карту зон градостроительных регламентов.
Отдельным пунктом в повестке дня стоит и вопрос о результатах проверок сведений о расходах и доходах депутатов Казгордумы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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