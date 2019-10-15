16 октября на сессии Казгордумы ряд депутатов лишат их полномочий

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-15T10:25:14+03:00

Заседание пройдет в Казанской Ратуше и начнется в 10.00. Фото: kzn.ru

Также в повестке дня вопрос о внесении изменений в бюджет города

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 16 октября, состоится XXXVI сессия Казгордумы. Первым пунктом в повестке дня стоит лишение ряда депутатов их полномочий. Дело в том, что некоторые из них по итогам выборов 8 сентября этого года стали народными избранниками уже Госсовета Татарстана.

Видимо, далее, как уже следствие этого, оставшиеся депутаты рассмотрят вопрос об изменении составов постоянных комиссий Казгордумы.

Кроме того, они обсудят и внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на этот и последующие два года, а также в карту зон градостроительных регламентов.

Отдельным пунктом в повестке дня стоит и вопрос о результатах проверок сведений о расходах и доходах депутатов Казгордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU