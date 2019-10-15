Чувашия хочет получить 10 миллиардов рублей на решение острых проблем

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-15T10:45:17+03:00

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил надежду на то, что в ближайшие пять лет республика может получить из федерального бюджета 10 миллиардов рублей. Деньги эти региону нужны на решение наиболее острых проблем и на программу социально-экономического развития. Об этом Игнатьев заявил во время еженедельной планерки в Доме правительства.

Он считает, что у Чувашии есть все шансы получить эти деньги. Ведь регион сейчас находится в списке лидеров Национального рейтинга России по созданию благоприятного инвестиционного климата и занимает 1 место по инновационной активности организаций в стране.

- Нужно добиться роста зарплаты во всех сферах, разработать эффективные механизмы, которые помогут увеличить доходы граждан. Но также необходимо выявлять и тех, кто работает по «серым схемам». Эти люди хотят пользоваться всеми общественными благами, хорошими дорогами, качественной медициной и образованием, но при этом скрывают доходы и не платят налоги, - отметил Михаил Игнатьев.

ИСТОЧНИК KP.RU