2019-10-15T10:03:17+03:00
Общество

16 октября в двух районах Казани на день отключат свет

Причина в плановом ремонте и техобслуживании на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В эту среду, 16 октября, в столице Татарстана запланировано очередное отключение света в ряде домов.

Так, с 8.00 до 18.00 их обесточат в Приволжском районе города по адресам: улица Баки Урманче, 9а (детсад №5), улица Братьев Касимовых, 82, улица Мидхата Булатова, 5.

В это же время электричества также не будет в домах поселка Отары, расположенных на улицах: 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская и Придорожная.

Кроме того, в этот день с 9.00 до 18.00 свет отключат и в Советском районе по адресам: улица Гвардейская, 46в, улица Толбухина, 9, 11, 13, 15, 19, а также в поселке Кульсеитово на улице Главная.

Отключение электричества связано с плановым ремонтом ЛЭП, электрооборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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