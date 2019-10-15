В Московском районе Казани на сутки отключат воду в детсадах, школе и бассейне

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-15T09:05:11+03:00

Произойдет это только в ряде домов и из-за работ на сетях

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В Московском районе Казани собираются на сутки отключить воду. Это связано с запланированными работами на сетях водопровода.

Так, с 9.00 17 октября до 9.00 18 октября краны пересохнут по адресам: улица Волгоградская, 11а (детсад №240), 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, улица Декабристов, 100, 100б, 102, 104, 106, 106а, 106б, 108, 110, проспект Ибрагимова, 34, 36, 38, 40/24, проспект Ямашева, 1 (ДК химиков), 4, 6, 7 (бассейн), 8 (школа №64), 10, 12, 12а, 14, 16, 17, 17а, 18, 18а (детсад №221), 19, 19а, 19б (ТЦ «Оазис»), 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24/40, 25, 27.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU