В Казани во время пожара в частном доме погибли два человека
Когда на место приехали огнеборцы, дом горел открытым пламенем по всей площади
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В понедельник, 14 октября, в 21.10 в МЧС Татарстана поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Хади Такташ в Казани. Когда огнеборцы приехали на место, сооружение уже горело открытым пламенем по всей площади.
В 21.27, в ходе тушения, пожарные обнаружили тело человека. В 21.36 горение на площади 36 «квадратов» было ликвидировано. Уже после, в 22.00, было найдено еще одно тело человека.
Причина пожара и гибели людей устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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