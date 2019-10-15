2019-10-15T08:29:59+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара в частном доме погибли два человека

Когда на место приехали огнеборцы, дом горел открытым пламенем по всей площади
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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В понедельник, 14 октября, в 21.10 в МЧС Татарстана поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Хади Такташ в Казани. Когда огнеборцы приехали на место, сооружение уже горело открытым пламенем по всей площади.

В 21.27, в ходе тушения, пожарные обнаружили тело человека. В 21.36 горение на площади 36 «квадратов» было ликвидировано. Уже после, в 22.00, было найдено еще одно тело человека.

Причина пожара и гибели людей устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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