В Набережных Челнах третий год подряд продолжает падать рождаемость
Кроме того, в 2019 году за справкой о разводе в ЗАГС явилось более 1,6 тысяч пар
За девять месяцев текущего года в городе родилось чуть более 5 тысяч детейФото: Олег УКЛАДОВ
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Стало известно, что за девять месяцев 2019 года в Набережных Челнах родилось 5068 детей. Эта цифра на 440 меньше той, что была в 2018 году и на 463 меньше той, чтобы была в 2017. Так, рождаемость в татарстанском автограде продолжает падать уже третий год подряд.
Кроме того, в городе сокращается количество браков. В 2019 году за справкой о разводе в ЗАГС явилось более 1,6 тысяч пар. В 2018 году эта цифра была меньше на 6,9%.
ИСТОЧНИК KP.RU