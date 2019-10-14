2019-10-14T20:46:33+03:00
Общество

В Набережных Челнах третий год подряд продолжает падать рождаемость

Кроме того, в 2019 году за справкой о разводе в ЗАГС явилось более 1,6 тысяч пар
Алина ГАБДУЛИНА
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За девять месяцев текущего года в городе родилось чуть более 5 тысяч детейЗа девять месяцев текущего года в городе родилось чуть более 5 тысяч детейФото: Олег УКЛАДОВ
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Стало известно, что за девять месяцев 2019 года в Набережных Челнах родилось 5068 детей. Эта цифра на 440 меньше той, что была в 2018 году и на 463 меньше той, чтобы была в 2017. Так, рождаемость в татарстанском автограде продолжает падать уже третий год подряд.

Кроме того, в городе сокращается количество браков. В 2019 году за справкой о разводе в ЗАГС явилось более 1,6 тысяч пар. В 2018 году эта цифра была меньше на 6,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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