В Йошкар-Оле пьяный водитель «тринадцатой» стал причиной ночной аварии

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-14T19:28:32+03:00

Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, который двигался впереди

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Ночью в субботу, 12 октября, в Йошкар-Оле на улице Первомайская столкнулись два отечественных автомобиля – ВА3-2113 И ВАЗ-2107. Водитель первой легковушки был пьян.

По предварительным данным пьяный 26-летний водитель «тринадцатой» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, который двигался впереди. В результате столкновения пострадал 33-летний пассажир «семерки», сообщает УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU