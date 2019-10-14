В Йошкар-Оле пьяный водитель «тринадцатой» стал причиной ночной аварии
Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, который двигался впереди
В результате столкновения пострадал 33-летний пассажир «семерки»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью в субботу, 12 октября, в Йошкар-Оле на улице Первомайская столкнулись два отечественных автомобиля – ВА3-2113 И ВАЗ-2107. Водитель первой легковушки был пьян.
По предварительным данным пьяный 26-летний водитель «тринадцатой» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль, который двигался впереди. В результате столкновения пострадал 33-летний пассажир «семерки», сообщает УГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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