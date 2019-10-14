В Марий Эл девушка за рулем иномарки спровоцировала ДТП с автобусом
В результате столкновения автомобилей пострадала 13-летняя девочка
Фото: pixabay.com
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Накануне около в поселке Медведево на улице Советской столкнулись автомобиль Daewoo и автобус ГАЗ-2227. По предварительным данным, 28-летняя девушка за рулем иномарки не решила развернуться, но не убедилась в безопасности своего маневра, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
Известно, что в результате аварии пострадала 13-летняя девочка – пассажирка автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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