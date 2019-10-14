Почти 5,5 тысяч детей родилось в Ульяновске с начала года

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-14T16:54:20+03:00

В 237 семьях в этом году на свет появились четвёртые и последующие дети

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С начала года в Ульяновске родился 5491 ребёнок. Такие данные приводит пресс-служба управления по делам семьи администрации города. Третьего ребёнка родили 700 ульяновских женщин. В 237 семьях в этом году на свет появились четвёртые и последующие дети.

По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в регионе продолжают действовать все ранее разработанные меры социальной поддержки многодетных родителей. Из средств регионального бюджета выплачиваются ежемесячные пособия на детей, денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг.

В этом году на ежемесячные выплаты многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей планируется направить более 511 миллионов рублей. На единовременные выплаты на приобретение жилья при многоплодных родах, а также при рождении четвертого и последующих детей планируется выделить порядка 206,7 миллионов рублей. Также около 77 миллионов рублей будет выделено родителям на реализацию именного капитала «Семья». В бюджете 2019 года предусмотрена и ежегодная индексация ряда выплат семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетным родителям.

В Ульяновске успешно реализуются меры поддержки многодетных в рамках программы «Забота». Выплаты предоставляются семьям, имеющим детей, а также беременным женщинам. Администрацией Ульяновска также проводится системная работа по подведению инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU