В Йошкар-Оле столкнулись две иномарки, среди пострадавших два ребенка
Накануне поздно вечером на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кирова в Йошкар-Оле произошло столкновение автомобилей Kia и Audi. Об аварии сообщает УГИБДД по Марий Эл.
По предварительным данным Kia при выполнении разворота не заняла соответствующее крайнее положение и столкнулась с Audi, которое двигалось в попутном направлении. В результате столкновения пострадал один пассажир первое иномарки и три пассажира второй иномарки, в том числе дети 3-х и 14-ти лет.
Отметим, что трехлетний ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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