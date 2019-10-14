В Йошкар-Оле столкнулись две иномарки, среди пострадавших два ребенка

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-14T15:49:37+03:00

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Накануне поздно вечером на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кирова в Йошкар-Оле произошло столкновение автомобилей Kia и Audi. Об аварии сообщает УГИБДД по Марий Эл.

По предварительным данным Kia при выполнении разворота не заняла соответствующее крайнее положение и столкнулась с Audi, которое двигалось в попутном направлении. В результате столкновения пострадал один пассажир первое иномарки и три пассажира второй иномарки, в том числе дети 3-х и 14-ти лет.

Отметим, что трехлетний ребенок находился в автомобиле без детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU