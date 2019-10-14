15 октября в Казани будет дождливо и до 12 градусов тепла

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-14T18:49:33+03:00

Дождь будет идти как днем, так и ночью. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В Казани сохранится ненастная погода. Так, 15 октября в столице Татарстана прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем - северо-западный, местами сильный порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В других районах республики также прогнозируют дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем - до 13 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU