15 октября в Казани будет дождливо и до 12 градусов тепла
В Казани сохранится ненастная погода. Так, 15 октября в столице Татарстана прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдет дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем - северо-западный, местами сильный порывами до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.
В других районах республики также прогнозируют дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем - до 13 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU