На трассе «Йошкар-Ола – Зеленодольск» автомобиль насмерть сбил 46-летнего пешехода
По предварительным данным, мужчина находился на проезжей части без световозвращающих элементов
Фото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В субботу, 12 октября, в 4.35 на 65 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» Звениговского района Марий Эл произошло смертельное ДТП. Там автомобиль ГАЗ совершил наезд на пешехода.
По предварительным данным, 46-летний пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате наезда он скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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