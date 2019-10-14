На трассе «Йошкар-Ола – Зеленодольск» автомобиль насмерть сбил 46-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-14T16:41:51+03:00

По предварительным данным, мужчина находился на проезжей части без световозвращающих элементов

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В субботу, 12 октября, в 4.35 на 65 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» Звениговского района Марий Эл произошло смертельное ДТП. Там автомобиль ГАЗ совершил наезд на пешехода.

По предварительным данным, 46-летний пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов. В результате наезда он скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU