2019-10-14T16:10:31+03:00
Общество

Казанцам покажут лучшие российские короткометражки

Показы пройдут уже на этой неделе
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего продемонстрируют пять кинокартин.Всего продемонстрируют пять кинокартин.
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С 18 по 20 октября в казанском Доме актера имени Салимжанова стартуют кинопоказы самых известных короткометражек. Зрители увидят 5 самых награждаемых фильмов этого года, повествующих о взаимоотношениях миллениалов с миром, старшими поколениями и между собой.

В программе запланированы фильмы «Жрица словесности» режиссера Лады Искандеровой, «Учитель» режиссера Максима Елагина, «Зной» Алексея Чудинова, «Грымза» Анастасии Чагочкиной и «Турист» Дениса Кудрявцева. Все эти киноленты стали участниками и лауреатами крупнейших российских и международных кинофестивалей.

- Общий хронометраж кинопоказа составит 91 минуту. Начало сеансов запланировано на 19.00, - сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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