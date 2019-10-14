Стало известно, как будет выглядеть медаль в честь 100-летия ТАССР

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-14T15:29:01+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, которым утвердил внешний вид новой госнаграды – медали в честь 100-летия образования ТАССР. Соответствующий документ появился на портале правовой информации республики.

Так, на лицевой стороне медали будет изображен силуэт карты Татарстана, от которого расходятся лучи. На него по центру будет нанесена надпись «Татарстан». По окружности же будет изображен национальный орнамент, который прерывается вверху изображением тюльпана, а внизу – надписью «1920–2020».

На оборотной стороне медали будет номер медали, по окружности – также национальный орнамент. Однако будет еще окружность меньше диаметра, в верхней части которой будет написано «ТАССР ТОЗЕЛУГЭ 100 ЕЛ», а в нижней – «100 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР».

При этом надпись «Татарстан» планируется выполнить на уровне основного серебряного фона медали, все остальные изображения награды будут рельефными и покрытыми золотом 999 пробы.

Медаль при помощи ушка и кольца будет соединяться с пятиугольной металлической колодкой, обтянутой муаровой лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU