До конца года в Ульяновской области отремонтируют еще шесть школ

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-14T15:12:12+03:00

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Ремонт образовательных учреждений в Ульяновской области продолжается. Так, до конца года в планах преобразить еще шесть школ в Ульяновске, селах Лебяжье, Усть-Урень, а также поселках Тимирязево, Меловой, Майна.

- Мы выделяем серьезные средства на развитие инфраструктуры образования, поскольку вложения в эту сферу - это вклад в будущее нашего региона. Дополнительно отрасли выделяется 767 миллионов рублей, часть которых пойдет на ремонтные работы в образовательных организациях, расположенных на территории региона. Так, до конца года более 3 миллионов будет выделено на продолжение ремонтных работ в 2020 году в школах шести районов», - рассказал председатель Правительства Александр Смекалин.

Помимо этого, было принято решение предусмотреть средства на обновление образовательных учреждений в 2020 году. Так, будут заменены оконные блоки в восьми школах, расположенных в селах Лебяжье, Рязаново, Покровское, Сабакаево, Тиинск, поселках Тимирязево, Новоселки, Старая Майна. В селе Старая Сахча и поселке Тимирязево проведут замену кровли на объектах, в СОШ Глотовка отремонтируют спортивный зал.

Кроме того, на заседании Правительства был рассмотрен вопрос о финансировании малокомплектных школ.

Напомним, в 2014 году вышло постановление Законодательного Собрания Ульяновской области об определении перечня малокомплектных школ, где одним из критериев является количество детей в начальном классе.

- К сожалению, в этом году количество таких учебных заведений увеличилось на 13. Все эти объекты вошли в специальный список, и им будет оказана финансовая поддержка на организацию образовательного процесса, - подчеркнула министр образования и науки Наталья Семенова.

ИСТОЧНИК KP.RU