2019-10-14T18:22:48+03:00
Общество

В Казани состоится всемирный конгресс World Urban Parks

Его участники обсудят общественные пространства в жизни современного человека и их влияние на городскую среду
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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18 октября в Казани начнется всемирный конгресс World Urban Parks. В течение двух дней архитекторы, урбанисты, ландшафтные дизайнеры, градостроители и представители государственной власти будут обсуждать общественные пространства в жизни современного человека и их влияние на городскую среду. Мероприятие пройдет в выставочном центре «Казань Экспо».

В частности, в Казань на это время приедут специалисты из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. Деловая программа предполагает выступления 120 спикеров и более 30 сессий и пленарных заседаний.

- Участники конгресса рассмотрят лучшие российские и международные подходы и практики по созданию парков и общественных пространств на всех стадиях – от концепции до эксплуатации. Кроме того, они поднимут проблемные вопросы и совместно выработают практическое руководство по созданию и управлению парками в России, - сообщает мэрия города.

Отметим, что в 2018 году конгресс проходил в Австралии, а в 2015 году - в Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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