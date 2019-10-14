В Казани состоится всемирный конгресс World Urban Parks
18 октября в Казани начнется всемирный конгресс World Urban Parks. В течение двух дней архитекторы, урбанисты, ландшафтные дизайнеры, градостроители и представители государственной власти будут обсуждать общественные пространства в жизни современного человека и их влияние на городскую среду. Мероприятие пройдет в выставочном центре «Казань Экспо».
В частности, в Казань на это время приедут специалисты из Австралии, Новой Зеландии, США, Африки, Европы и стран СНГ. Деловая программа предполагает выступления 120 спикеров и более 30 сессий и пленарных заседаний.
- Участники конгресса рассмотрят лучшие российские и международные подходы и практики по созданию парков и общественных пространств на всех стадиях – от концепции до эксплуатации. Кроме того, они поднимут проблемные вопросы и совместно выработают практическое руководство по созданию и управлению парками в России, - сообщает мэрия города.
Отметим, что в 2018 году конгресс проходил в Австралии, а в 2015 году - в Португалии.
ИСТОЧНИК KP.RU