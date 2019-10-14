В Чебоксарах женщина покусала судебного пристава, который пытался задержать ее мужа

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-14T17:25:42+03:00

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В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Чебоксар, которая подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 11 сентября женщина укусила за левую лопатку судебного пристава, когда тот пришел задерживать ее мужа.

Так, в отношении мужа подозреваемой ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него денежного долга. Кроме того, в отношении мужчины было вынесено постановление о его приводе в связи с уклонением от явки по вызову судебного пристава-исполнителя.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

ИСТОЧНИК KP.RU