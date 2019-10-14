Уроженцу Марий Эл пришлось разом оплатить 43 штрафа ГИБДД на общую сумму более 64 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-14T14:21:29+03:00

Лишь постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости заставило мужчину заплатить долги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Должник пытался скрыться от судебных приставов в Татарстане, но его все равно удалось обнаружить

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Уроженец Марий Эл задолжал более 64 тысяч рублей за 43 штрафа ГИБДД и налоги. На исполнении в Килемарском районном отделении судебных приставов находились 52 исполнительных производства о взыскании с мужчины этих денег.

- Мужчину надлежащим образом уведомили о наличии исполнительных производств и сроках оплаты долга, но исполнять свои обязательства гражданин не торопился: по повесткам на прием к судебному приставу не являлся, по адресу регистрации не проживал, - сообщает пресс-служба УФССП республики.

В ходе телефонного разговора приставам удалось выяснить, что должник живет в Татарстане. Однако его точный адрес оставался неизвестным. Тогда, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении мужчины постановление о запрете регистрационных действий в отношении его недвижимости.

Только после этого должник сдался и разом оплатил всю задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU