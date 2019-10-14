2019-10-14T13:14:37+03:00
Происшествия

В Казани парень, находящийся под следствием, пытался задушить таксиста

Злоумышленника задержали
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Злоумышленника задержали после нападения на таксистаЗлоумышленника задержали после нападения на таксиста
Изменить размер текста:

Нападение на 20-летнего таксиста произошло в субботу, 12 октября, в 1.05 у дома №23 на улице Липатова в казанском поселке Дербышки. Мужчина привез по адресу пассажира, а тот вместо того, чтобы расплатиться, начал душить таксиста. Для этого злоумышленник использовал кусок кабеля.

Но жертве удалось вырваться, а нападавший сбежал. Его спустя некоторое время задержали оперативники, прибывшие на место происшествия.

Задержанный оказался ранее знаком правоохранителям. Им оказался 18-летний молодой человек, уже находящийся под следствием. В отношении его была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Неработающего жителя Казани отправили под арест.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщил "Комсомольской правде - Казань" собственный источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Йошкар-Оле столкнулись две иномарки, среди пострадавших два ребенка
Стало известно, как будет выглядеть медаль в честь 100-летия ТАССР
До конца года в Ульяновской области отремонтируют еще шесть школ
В Татарстане приступят к оформлению аэропорта «Бегишево» в тематике Николая Лемаева
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
Уроженцу Марий Эл пришлось разом оплатить 43 штрафа ГИБДД на общую сумму более 64 тысяч рублей
15 октября в Вахитовском районе Казани отключат воду
Во время пожара в частном доме в Йошкар-Оле погиб мужчина
В Чувашии обнаружили свалку картофельных отходов, которая просуществовала около полугода
Начался прием заявок на соискания именных стипендий мэра Казани
15 октября в Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани не будет света
В Йошкар-Оле во время пожара пострадали женщина и ее сын-дошкольник
Открывается новый авиарейс "Казань-Ханты-Мансийск-Красноярск"
В Казани построят еще 6 снегоплавильных заводов