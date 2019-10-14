В Казани парень, находящийся под следствием, пытался задушить таксиста

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-14T13:14:37+03:00

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Нападение на 20-летнего таксиста произошло в субботу, 12 октября, в 1.05 у дома №23 на улице Липатова в казанском поселке Дербышки. Мужчина привез по адресу пассажира, а тот вместо того, чтобы расплатиться, начал душить таксиста. Для этого злоумышленник использовал кусок кабеля.

Но жертве удалось вырваться, а нападавший сбежал. Его спустя некоторое время задержали оперативники, прибывшие на место происшествия.

Задержанный оказался ранее знаком правоохранителям. Им оказался 18-летний молодой человек, уже находящийся под следствием. В отношении его была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Неработающего жителя Казани отправили под арест.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", сообщил "Комсомольской правде - Казань" собственный источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU