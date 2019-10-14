Во время пожара в частном доме в Йошкар-Оле погиб мужчина

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-14T13:44:38+03:00

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Рано утром в воскресенье, 13 октября, в Йошкар-Оле на улице Строителей загорелся частный дом. На место оперативно прибыли пожарные. В тушении возгорания на площади порядка 60 «квадратов» были задействованы 5 пожарных автоцистерн и 20 человек личного состава.

Однако в результате пожара дом сгорел полностью. В огне погиб его 57-летний хозяин. Причина и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU