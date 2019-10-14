Во время пожара в частном доме в Йошкар-Оле погиб мужчина
Строение на улице Строителей загорелось рано утром
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
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Рано утром в воскресенье, 13 октября, в Йошкар-Оле на улице Строителей загорелся частный дом. На место оперативно прибыли пожарные. В тушении возгорания на площади порядка 60 «квадратов» были задействованы 5 пожарных автоцистерн и 20 человек личного состава.
Однако в результате пожара дом сгорел полностью. В огне погиб его 57-летний хозяин. Причина и обстоятельства случившегося выясняются, сообщает МЧС Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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