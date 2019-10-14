В Йошкар-Оле во время пожара пострадали женщина и ее сын-дошкольник

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-14T12:44:52+03:00

Их жизням ничего не угрожает

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Ночью в воскресенье, 13 октября, в Йошкар-Оле на улице Строителей загорелась комната на втором этаже коммуналки. Когда на место прибыли пожарные, площадь горения составляла 15 квадратных метров. Пожар к тому моменту был частично потушен жильцами.

В результате ЧП были госпитализированы женщина и ее сын дошкольного возраста. В МЧС республики отмечают, что их жизням ничего не угрожает. По предварительным данным, мать проснулась ночью от запаха дыма. Не сумев быстро открыть дверь, вместе с ребенком она выбралась на улицу через окно.

В квартире также находился мужчина. Выбраться через дверь ему помогли соседи. Он не пострадал.

Повреждено имущество и отделка комнаты. Пожар мог произойти по электрическим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU