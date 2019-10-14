Открывается новый авиарейс "Казань-Ханты-Мансийск-Красноярск"

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-14T11:20:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Татарстанская авиакомпания открывает новый авиарейс. В рамках осенне-зимнего расписания с 27 октября запускается новое направление "Казань - Ханты-Мансийск – Красноярск". Три дня в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям, 50-ти местные авиалайнеры Бомбардье CRJ-200 будут перевозить пассажиров.

Напоминаем, что время вылетов и прилетов для каждого аэропорта - местное. Время отправления из Казани в 6.40 – посадка в аэропорту Ханты-Мансийска в 11.20, вылет из Ханты-Мансийска 12.20 – посадка в Красноярске в 16.55.

Уже обратно можно будет вылететь: из Красноярска в 17.45 – посадка в аэропорту Ханты-Мансийска в 18.10, вылет из Ханты-Мансийска 19.00 – посадка в Казани в 19.10.

Минимальная стоимость перелета в одну сторону из Казани в Ханты-Мансийск - от 3090 рублей, из Ханты-Мансийска в Красноярск - от 3090 рублей, из Казани в Красноярск - от 5640 рублей при условии приобретения на сайте авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU