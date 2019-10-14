15 октября в Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани не будет света

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-14T12:02:25+03:00

Если в Ново-Савиновском районе отключение коснется только проспекта Ямашева, то в Приволжском список улиц намного больше Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Во вторник, 15 октября, в двух районах Казани отключат электричество. Причина этого – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 9.00 до 13.00 света не будет в Ново-Савиновском районе. Отключение коснется жилых домов по адресам: проспект Ямашева, 52, 54, 54/1, 54/2 и 56.

А с 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе. Здесь список адресов больше. Отключение коснется жилых домов: улица Деревня Универсиады, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30; проспект Победы, 10а, 11а, 15а, 16а. Кроме того, в список попали дома частного сектора, расположенные по улицам: 2-я Центральная, 2-я Отарская, 3-я Центральная, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, 7-й Ноксинский переулок, Акчарлак, Алексеевская, Алмачуар, Атнинская, Балачак, Бархатный переулок, Береговая, Васильковая, Встречный переулок, Гульбакча, Дальний переулок, Долгая, Дорожная, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Камская, Камышлы, Кизляу, Костромская, Красивая, Абая Кунанбаева, Лейсан, Луговая, Малый переулок, Мизгел, Молдавская, Ореховая, Пестречинская, Приволжская, Придорожная, Поднебесная, Поперечно-Отарская, Радостный переулок, Раздольный переулок, Салмачинская, Счастливая, Таллык, Тамчы, Тау буе, Тукранбаш, Усадебная, Усердная, Уракчи, Центральная, Черноплодная, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек.

ИСТОЧНИК KP.RU