Начался прием заявок на соискания именных стипендий мэра Казани

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-14T12:33:43+03:00

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Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о начале приема заявок на соискание именных стипендий. Этот конкурс проводится с 1994 года, в 2019 году он состоится уже в 25 раз. Прием заявок - до 28 октября. В этом году процедура подачи заявки для участия в конкурсе упрощена. все документы можно подать в электронном виде через личный кабинет автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Уже в декабре назовут имена победителей.

Всего 38 студентов, аспирантов высших и профессиональных образовательных учреждений, интернов, клинических ординаторов, специалистов молодежных общественных организаций города получат именные стипендии. Есть шанс получить их и у 30 школьников. Жюри определит победителей по итогам научно-исследовательской работы за учебный год в области городского хозяйства, культуры, экономики, социальной сферы и молодежной политики города.

- В этом году появилось новое направление – «Городское» сельское хозяйство», - отметили в мэрии Казани. - Для победителей предусмотрены стипендии в размере 30 тысяч рублей – для аспирантов, 20 тысяч рублей – для студентов вузов и специалистов молодежных общественных объединений, 10 тысяч рублей – для студентов ссузов и школьников.

Напомним, в 2018 году на участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок – 221 работа.

ИСТОЧНИК KP.RU