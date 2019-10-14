В Казани ищут мужчину-инвалида, который страдает потерей памяти

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-14T10:36:10+03:00

Александр Маклаков ушел из дома 11 октября, но до сих пор не вернулся обратно

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В минувшую пятницу, 11 октября, Александр Маклаков вышел из своего дома в Казани и пропал. Мужчина имеет инвалидность по зрению и страдает потерей памяти.

Известно, что Александр ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение и светло-русые волосы с проседью. Особые приметы: бельмо на правом глазу. На момент пропажи на мужчине были кожаная кепка, черная куртка, синие брюки и черные сапоги-дутики. С собой у пропавшего был темный рюкзак.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Александра Маклакова, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU