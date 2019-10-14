В Казани построят еще 6 снегоплавильных заводов

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-14T11:05:25+03:00

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Сейчас в столице Татарстана шесть снегоплавильных пунктов, и город нашел места для установки еще шести. Это позволит утилизировать большее количество выпавших осадков на территории города.

Как и в 2018 году, для противогололедной обработки городских дорог заготовлено 75 тысяч тонн песчано-солевой смеси и 6,5 тысяч тонн реагента. Первая часть реагентов уже закуплена, для закупки второй половины требуется проведение конкурса среди подрядных организаций на право выполнять очистку улиц от снега. Тогда будет закуплено еще 13 тысяч тонн реагента.

Проверку готовности дорожных служб к работе в зимних условиях в период с 10 по 20 октября оценит межведомственная комиссия из числа сотрудников Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, ОГИБДД, Комитета внешнего благоустройства Казани и городских районных администраций. Члены комиссий оценят состояние самих баз, готовность техники и укомплектованность ее водителями.

- Общая площадь очищаемой территории городских дорог составляет свыше 21 миллионов квадратных метров, - напомнил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. - За содержание дорог отвечают четыре генподрядные организации, с ними заключены договоры до конца текущего года. В декабре будет проведен конкурс на определение подрядных организаций на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU